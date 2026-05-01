СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Ділки пропонували уникнути призову за допомогою підроблених документів або організовували втечу за кордон поза пунктами пропуску. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

У Київській та Рівненській областях викрили двох ділків, які за допомогою посередника та семи лікарів оформлювали ухилянтів на фіктивне стаціонарне лікування для отримання довідок про наявність тяжких захворювань, зокрема 2 та 3 груп інвалідності.

У Бориспільському районі затримали водія комерційного банку, який організував "трансфер" чоловіків за межі України. Під виглядом робочих відряджень він підвозив клієнтів до західного кордону та підказував маршрути його перетину лісовими стежками.

На Полтавщині адвокатка через особисті зв'язки допомагала "списувати" чоловіків з військового обліку за станом здоров’я. Інший мешканець області пропонував фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим "бронюванням".

У Львівській області керівниця медслужби військової частини підробляла висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "тяжкі діагнози". Разом з нею підозру отримали ще дев’ять ухилянтів, які скористалися "послугами" посадовиці.

У Запоріжжі викрили контрактника та його спільника, які на службовому авто організували нелегальний "трафік" ухилянтів до південно-західного кордону України поза пунктами пропуску.

На Закарпатті затримали двох прикордонників під час отримання хабаря за пропуск автомобілів з ухилянтами через блокпости.

На Харківщині викрили екскерівника реабілітаційного центру для наркозалежних, який пропонував потенційним призовникам маршрут до ЄС через територію Білорусі.

Фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

