01 травня 2026, 14:22

Від фіктивних діагнозів до втечі через Білорусь: правоохоронці ліквідували 8 схем для ухилянтів

Фото: СБУ
СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Ділки пропонували уникнути призову за допомогою підроблених документів або організовували втечу за кордон поза пунктами пропуску. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

У Київській та Рівненській областях викрили двох ділків, які за допомогою посередника та семи лікарів оформлювали ухилянтів на фіктивне стаціонарне лікування для отримання довідок про наявність тяжких захворювань, зокрема 2 та 3 груп інвалідності.

У Бориспільському районі затримали водія комерційного банку, який організував "трансфер" чоловіків за межі України. Під виглядом робочих відряджень він підвозив клієнтів до західного кордону та підказував маршрути його перетину лісовими стежками.

На Полтавщині адвокатка через особисті зв'язки допомагала "списувати" чоловіків з військового обліку за станом здоров’я. Інший мешканець області пропонував фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим "бронюванням".

У Львівській області керівниця медслужби військової частини підробляла висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "тяжкі діагнози". Разом з нею підозру отримали ще дев’ять ухилянтів, які скористалися "послугами" посадовиці.

У Запоріжжі викрили контрактника та його спільника, які на службовому авто організували нелегальний "трафік" ухилянтів до південно-західного кордону України поза пунктами пропуску.

На Закарпатті затримали двох прикордонників під час отримання хабаря за пропуск автомобілів з ухилянтами через блокпости.

На Харківщині викрили екскерівника реабілітаційного центру для наркозалежних, який пропонував потенційним призовникам маршрут до ЄС через територію Білорусі.

Фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, 34-річний житель Львова організував схему для дезертирів. На кожному "клієнті" він хотів заробити від 4 до 6 тисяч доларів.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Стрілянина в Києві: невідомий обстріляв авто з матір’ю та дитиною
01 травня 2026, 15:12
Повідомлення від НАБУ: українців попередили про нову схему аферистів
01 травня 2026, 14:35
Масована атака на Тернопіль: частина міста без електроенергії
01 травня 2026, 14:27
25 тисяч і за кордон: на Київщині чоловік організував "тури" для ухилянтів
01 травня 2026, 14:15
Новинський осів у Хорватії та купив елітний маєток за 10 млн євро – розслідування
01 травня 2026, 14:03
На Кіровоградщині знищили дві бойові частини ракети загальною вагою 800 кг
01 травня 2026, 13:30
Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів
01 травня 2026, 13:14
Масштабні обшуки по всій країні: правоохоронці виявили 20 схронів зі зброєю та боєприпасами
01 травня 2026, 13:12
"Зелений коридор" не врятував: полтавець віз заборонені книги з РФ – що вирішив суд
01 травня 2026, 12:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
