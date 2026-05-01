Фото: телеграм-канал Київ Оперативний

У Києві 1 травня на вулиці Мрії сталась стрілянина — невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували жінка з дитиною

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, нападник пересувався на автомобілі Volkswagen та з пістолета розстріляв інше авто.

Мати та дитина, які перебували в обстріляній машині, не постраждали.

Наразі тривають пошуки водія. Встановлюються всі обставини інциденту

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Хмельницькому 28 квітня сталась стрілянина за участі чоловіка. Він відкрив вогонь і влучив у двері одного з магазинів.