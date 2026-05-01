На Київщині у вогні загинула жінка
Трагедія сталась зранку 1 травня в селі Олізарівка. На жаль, на місці пожежі знайшли тіло жінки
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
1 травня в селі Олізарівка загорівся приватний будинок. Рятувальники загасили полум'я. В одній з кімнат, на жаль, знайшли мертвою 66-річну жінку. Попередньо, причиною пожежі стала несправність пічного опалення.
"Згодом працівники ДСНС нададуть поліцейським результати причини виникнення пожежі. Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя. В селі Кордишівка згорів приватний будинок. Фахівці встановлюють причини загоряння.
01 травня 2026
