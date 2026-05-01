На Харківщині 43-річний помічник бурильника держпідприємства з міста Ізюм влітку 2022 року, під час захоплення території збройними силами РФ, добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Спочатку окупанти призначили чоловіка "оперуполномоченным отделения уголовного розыска Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)”. На посаді він приймав заяви від місцевих мешканців, відбирав пояснення у свідків, а також брав участь в оглядах місця події у складі слідчо-оперативної групи.

У подальшому отримав підвищення і став "старшим оперуполномоченным отдела зкономической безопасности” в окупаційній поліції.

У вересні 2022 року, після деокупації території Збройними Силами України, правоохоронці затримали поплічника РФ та повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Зазначив, що згоду на зайняття посад не надавав і жодних обов’язків не виконував.

Водночас суд, дослідивши докази, визнав доводи прокурорів обґрунтованими та призначив обвинуваченому за ч. 7 ст. 111-1 КК України покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років.

Нагадаємо, що до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року в Одесі. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по портовому місту.