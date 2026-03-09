12:50  09 березня
09 березня 2026, 13:28

Намагалися налагодити нелегальну торгівлю зброєю: в Україні затримали вісьмох ділків

09 березня 2026, 13:28
Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали вісьмох ділків, які торгували засобами ураження, що нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети "Джміль", автомати безшумної стрільби АС "Вал", протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Так, на Київщині затримали власника СТО та двох його спільників, які намагалися підпільно продати зброю, переправлену з фронтових районів сходу України.

Ділки зберігали озброєння у схронах, облаштованих у гаражі та гостьовому будинку на територіях приватних домоволодінь.

Правоохоронці затримали фігурантів "на гарячому" під час продажу бойового арсеналу, зокрема реактивних протитанкових гранат, підствольного гранатомета, автоматів серії АК та боєприпасів.

Під час обшуку тайників за місцями проживання затриманих додатково вилучили протитанкову керовану ракету, 192-мм гранатометні постріли у ящиках, реактивний вогнемет, 9 одиниць стрілецької зброї та понад 11,5 тисячі набоїв різного калібру.

На Донеччині викрили двох мобілізованих, які вивозили "трофейне" озброєння з передової для продажу. Обох фігурантів затримали в Краматорському районі під час спроби збуту протитанкового гранатомета РПГ-22 та п’яти російських АК-47.

На Дніпропетровщині викрили двох рецидивістів. Ними виявилися працівник місцевої металобази та його знайомий, які раніше вже відбували покарання за незаконний продаж зброї.

Фігуранти організували підпільну майстерню у гаражі на території приватного будинку, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для збуту.

У Хмельницькій області затримали мешканця столиці, якого викрили на збуті зброї. Також він підготував до продажу понад 1,6 кг пластиду, 11 бойових гранат, понад 2 тисячі набоїв, гранатометний постріл та димові шашки.

Затриманим оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримали трьох зловмисників. Усю вилучену зброю направили на експертне дослідження.

09 березня 2026
