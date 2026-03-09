Фото: поліція

Після чергового конфлікту з сусідкою чоловік вирішив підпалити її авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався днями на вулиці Новаторів у Дніпровському районі столиці. Між чоловіком та його 44-річною сусідкою тривав конфлікт через особисті неприязні стосунки. Після чергової сварки 41-річний киянин вирішив помститися: він підпалив ганчірку, кинув її на автомобіль Chrysler і пішов додому.

Вогонь поширився: Chrysler та сусідній Nissan згоріли вщент, а кросовер Volkswagen зазнав значних пошкоджень.

Правоохоронці розшукали та затримали палія. Йому повідомили про підозру в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ).

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

