У Черкасах безкоштовно навчають німецької

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Черкаському обласному осередку ГО «Захист Держави» на постійній основі триває безкоштовне навчання німецької мови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку ГО Захист Держави. Черкаси у Фейсбуці.

"Ми поєднуємо індивідуальні заняття та мовні клуби, щоб створити можливості для дітей і дорослих, які хочуть навчатися в підтримуючому середовищі", – йдеться у повідомленні.

Організатори чекають підлітків від 12 років та дорослих 50+, які хочуть вивчати німецьку мову в дружній та підтримуючій атмосфері.

Sprachklub/мовні клуби:

Понеділок, 16:45–17:45 / підлітки від 12 років

Середа, 16:00–17:00 / сеньйори 50+

Адеса:

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 (на розі з вул. Гоголя)

Запис та довідки: +38 096 698 95 91

Як повідомлялось, на Черкащині судитимуть "волонтерів", які торгували гуманітарною допомогою. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.