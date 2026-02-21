14:59  21 лютого
21 лютого 2026, 15:55

У Черкасах безкоштовно навчають німецької

21 лютого 2026, 15:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Черкаському обласному осередку ГО «Захист Держави» на постійній основі триває безкоштовне навчання німецької мови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку ГО Захист Держави. Черкаси у Фейсбуці.

"Ми поєднуємо індивідуальні заняття та мовні клуби, щоб створити можливості для дітей і дорослих, які хочуть навчатися в підтримуючому середовищі", – йдеться у повідомленні.

Організатори чекають підлітків від 12 років та дорослих 50+, які хочуть вивчати німецьку мову в дружній та підтримуючій атмосфері.

Sprachklub/мовні клуби:

  • Понеділок, 16:45–17:45 / підлітки від 12 років
  • Середа, 16:00–17:00 / сеньйори 50+

Адеса:

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 (на розі з вул. Гоголя)

Запис та довідки: +38 096 698 95 91

Як повідомлялось, на Черкащині судитимуть "волонтерів", які торгували гуманітарною допомогою. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
