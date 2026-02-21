У Черкасах безкоштовно навчають німецької
В Черкаському обласному осередку ГО «Захист Держави» на постійній основі триває безкоштовне навчання німецької мови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку ГО Захист Держави. Черкаси у Фейсбуці.
"Ми поєднуємо індивідуальні заняття та мовні клуби, щоб створити можливості для дітей і дорослих, які хочуть навчатися в підтримуючому середовищі", – йдеться у повідомленні.
Організатори чекають підлітків від 12 років та дорослих 50+, які хочуть вивчати німецьку мову в дружній та підтримуючій атмосфері.
Sprachklub/мовні клуби:
- Понеділок, 16:45–17:45 / підлітки від 12 років
- Середа, 16:00–17:00 / сеньйори 50+
Адеса:
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 (на розі з вул. Гоголя)
Запис та довідки: +38 096 698 95 91
Як повідомлялось, на Черкащині судитимуть "волонтерів", які торгували гуманітарною допомогою. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.