Укрзалізниця повідомила про зміни руху потягів 21 лютого

Стало відомо, як курсуватимуть потяги на небезпечних ділянках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Водночас поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Як повідомлялось, в Україні змінять правила повернення залізничних квитків. Наразі 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки.