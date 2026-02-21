14:59  21 лютого
21 лютого 2026, 11:58

Укрзалізниця повідомила про зміни руху потягів 21 лютого

21 лютого 2026, 11:58
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Стало відомо, як курсуватимуть потяги на небезпечних ділянках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Водночас поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Як повідомлялось, в Україні змінять правила повернення залізничних квитків. Наразі 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки.

