10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
22:45  13 лютого
У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
00:55  14 лютого
Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
14 лютого 2026, 10:33

У Києві повернули опалення в 400 будинків

14 лютого 2026, 10:33
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 14 лютого ще у 400 столичних будинків повернули опалення

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після масованої атаки на столицю вночі 12 лютого майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Росіяни атакували дронами Херсон: двоє поранених
14 лютого 2026, 11:54
"Бронювання" через працевлаштування в обмін на хабар: у Києві затримали депутата Почаївської міськради
14 лютого 2026, 11:27
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
14 лютого 2026, 10:57
РФ атакувала Україну "Іскандером" та 112 БпЛА: ППО знешкодила 91 дрон
14 лютого 2026, 10:11
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали дві людини
14 лютого 2026, 09:43
Росіяни атакували Одесу: зруйнований будинок, загинула жінка
14 лютого 2026, 09:12
Депутат Жан Беленюк залишився без опалення
14 лютого 2026, 01:55
Зірка Дизель-щоу Євген Сморигін зізнався, чому розлучився з першою дружиною-росіянкою
14 лютого 2026, 01:35
Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
14 лютого 2026, 00:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
