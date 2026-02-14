У Києві повернули опалення в 400 будинків
Станом на ранок 14 лютого ще у 400 столичних будинків повернули опалення
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після масованої атаки на столицю вночі 12 лютого майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.
