За $10 тисяч обіцяв піший перехід: у Києві затримали "провідника" до Румунії
Правоохоронці викрили мешканця Київщини, який організував канал незаконного перетину кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зловмисник підшукував "клієнтів" і розробляв для них детальний маршрут. План передбачав перевезення чоловіків із Києва до готелю поблизу кордону, а далі – піший перехід до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. Свої послуги ділок оцінював у 10 тисяч доларів з однієї людини
Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання грошей від чергового клієнта.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення.
Нагадаємо, правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.