13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 12:43

За $10 тисяч обіцяв піший перехід: у Києві затримали "провідника" до Румунії

14 січня 2026, 12:43
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили мешканця Київщини, який організував канал незаконного перетину кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник підшукував "клієнтів" і розробляв для них детальний маршрут. План передбачав перевезення чоловіків із Києва до готелю поблизу кордону, а далі – піший перехід до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. Свої послуги ділок оцінював у 10 тисяч доларів з однієї людини

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання грошей від чергового клієнта.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення.

У Києві затримали "провідника" до Румунії

Нагадаємо, правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область затримання Руминія переправник втеча за кордон втеча від мобілізації
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Агентку РФ, яка роками вела антиукраїнську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду
14 січня 2026, 14:53
Під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин
14 січня 2026, 14:36
Помер депутат від "Слуги народа": що відомо
14 січня 2026, 14:30
Україна отримала нового віцепрем'єра та міністра енергетики
14 січня 2026, 14:25
Задушив через ревнощі: у Києві чоловік вбив дружину через пів року після весілля
14 січня 2026, 14:01
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 13:59
На Буковині викрили розкрадання коштів на ремонті доріг: "заробили" більш ніж півмільйона
14 січня 2026, 13:55
Без прогнозів на покращення: у КМДА розповіли про критичну ситуацію зі світлом у Києві
14 січня 2026, 13:48
В Україні знову продовжили воєнний стан і мобілізацію
14 січня 2026, 13:36
"Прослушку" Тимошенко здійснював депутат "Слуги народу", – джерела
14 січня 2026, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »