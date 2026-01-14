Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник підшукував "клієнтів" і розробляв для них детальний маршрут. План передбачав перевезення чоловіків із Києва до готелю поблизу кордону, а далі – піший перехід до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. Свої послуги ділок оцінював у 10 тисяч доларів з однієї людини

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання грошей від чергового клієнта.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.