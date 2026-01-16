13:07  16 січня
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 11:57

Продаж "непридатності" до служби: у голови районної ВЛК на Дніпропетровщині вилучили понад $300 тисяч

16 січня 2026, 11:57
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявили понад 300 тис. доларів

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тис. доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі фігурантам хабарів.

Очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомили про підозру за декількома статтями КК України.

Продаж "непридатності" до служби: у голови районної ВЛК на Дніпропетровщині вилучили понад $300 тисяч
У голови районної ВЛК на Дніпропетровщині вилучили понад $300 тисяч

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Хабарі на ухилянтах: у голови районної ВЛК на Дніпропетровщині знайшли понад $300 тисяч
У голови районної ВЛК на Дніпропетровщині знайшли понад 300 тисяч доларів

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки хабар затримання Дніпропетровська область ВЛК непридатність
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини
16 січня 2026, 13:49
Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого
16 січня 2026, 13:44
Вдома знайшли понад 500 дронів: на Донеччині викрили військового, який продав ПЗРК та кулемети
16 січня 2026, 13:37
Псевдобанкіри не сплять: на Харківщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
16 січня 2026, 13:35
Вибори, якщо вони будуть, будуть вибором між Зеленським і умовним "Незеленським"
16 січня 2026, 13:31
Смертельна сварка в селі на Житомирщині: поліція затримала підозрюваного
16 січня 2026, 13:21
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
16 січня 2026, 13:07
На Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник
16 січня 2026, 12:58
На Волині чоловік жорстоко вбив свою дружину
16 січня 2026, 12:55
Заробляли мільйони щомісяця: в столиці викрили масштабні нарколабораторії
16 січня 2026, 12:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »