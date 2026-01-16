Хабарі на ухилянтах: у голови районної ВЛК на Дніпропетровщині знайшли понад $300 тисяч

Фото: СБУ

СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявили понад 300 тис. доларів

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тис. доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі фігурантам хабарів.

Очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомили про підозру за декількома статтями КК України.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.