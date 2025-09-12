19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 21:10

На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув

12 вересня 2025, 21:10
Фото: Національна поліція
У п'ятницю, 12 вересня, близько 15:10 у селі Конюшки, що входить до Рогатинської громади на Івано-Франківщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, зіткнулися легковий автомобіль Mazda та вантажівка. Унаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці від отриманих травм.

За кермом вантажівки перебував мешканець Львівської області, 1961 року народження.

Поліція встановлює всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Харківщині зіткнулися легковий автомобіль "ВАЗ-2106" та вантажівка DAF. Водій легковика опинився затиснутим у салоні. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували його та передали медикам.

12 вересня 2025
07 серпня 2025
