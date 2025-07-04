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04 липня 2025, 04:25

Вперше в Україні: суд офіційно визнав одностатеві стосунки

04 липня 2025, 04:25
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У столиці суд встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією родиною. Це перший такий випадок в Україні

Про це повідомляє громадська організація "Інсайт", передає RegioNews.

У Деснянському районному суді Києва встановили факт спільного проживання двох чоловіків однією родиною, тим самим визнаючи між ними шлюбні відносини. Йдеться про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся й активіста Тимура Левчука.

У червні минулого року Зорян Кісь був призначений першим секретарем українського посольства в Ізраїлі. Проте тоді чоловіками не дозволили поїхати разом, бо відомство не визнало їх родиною. Того ж року вони подали до суду, але провадження не відкривали.

Уже в червні 2025 року суд ухвалив рішення та встановив факт спільного проживання однією сім’єю. Слід зазначити, що Зорян і Тимур разом з 2013 року. У 2017 році вони провели в Україні весільну церемонію. Офіційний шлюб вони уклали вже у 2021 році на території США.

Нагадаємо, що в Україні наразі немає правового регулювання проживання одностатевих сімей. Закон визнає лише шлюб між чоловіком і жінкою. При цьому вже є проєкт закону №9103 про цивільні партнерства, який отримав підтримку багатьох українців. Цей закон дасть одностатевим парам взаємні права та обов'язки, включаючи майнові права, право на спадкування та соціальний захист. Це також може стати першим кроком до визнання одностатевих шлюбів в Україні.

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