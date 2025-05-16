Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Вінниця

ілюстративне фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №267/268 Київ — Вінниця — Київ. Він курсуватиме 18 та 25 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Графік руху:

із Києва — відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46

із Вінниці — відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

"Невелика підказка під час вибору місця: непарні місця — біля вікна, парні місця — ближче до дверей купе", — пояснили в "Укрзалізниці".

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд Київ — Дніпро.

Раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.