Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Вінниця
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №267/268 Київ — Вінниця — Київ. Він курсуватиме 18 та 25 травня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Графік руху:
- із Києва — відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46
- із Вінниці — відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.
Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.
"Невелика підказка під час вибору місця: непарні місця — біля вікна, парні місця — ближче до дверей купе", — пояснили в "Укрзалізниці".
Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд Київ — Дніпро.
Раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.
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