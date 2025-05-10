Масштабный пожар в Киеве: на Совских прудах горел тростник

фото: ГСЧС Киева

В субботу, 10 мая, на проспекте Валерия Лобановского в Соломенском районе Киева произошел пожар в экосистеме — загорелся тростник на территории урочища Совки

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.

Общая площадь возгорания составляла 800 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем на открытой территории, особенно в пожароопасный период.

По данным ГСЧС, с начала года в Украине уже зафиксировано 25 265 пожаров в экосистемах.

Напомним, ранее в Житомире горел полигон с отходами.

Кроме того, в Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай.