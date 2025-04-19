Фото: скрін

У Києві сталась сутичка між протестувальниками, які виступали проти ЛГБТ-спільноти, та правоохоронцями. Мітингували проти фестивалю квір-кіно

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Повідомляється, що це сталось біля кінотеатру "Жовтень". Там вийшли на мітинг представники організації "Права молодь", які виступали проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny.

Зазначається, що 19 квітня в "Жовтні" в проходить перший в Україні фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Протест тривав лише кілька хвилин. Протестувальників швидко витіснили силовики. Самі мітингувальники скаржаться на нібито свавільні дії поліції.

Незадовго до старту в мережі дискутували, чи доречно проводити цей кінофестиваль квір-кіно саме на Великдень. Організатори зазначали, що дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня.

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві побили військового. У мережі з'явилось відео, де підлітки завдають захиснику удари ногами та руками. Вже 19 квітня правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх нападників.