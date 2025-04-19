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В Киеве произошла стычка между протестующими, выступавшими против ЛГБТ-сообщества, и правоохранителями. Митинговали против фестиваля квир-кино

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Сообщается, что это произошло возле кинотеатра "Октябрь". Там вышли на митинг представители организации "Правая молодежь", выступавшие против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny.

Отмечается, что 19 апреля в "Октябре" проходит первый в Украине фестиваль квир-кино Sunny Bunny. Протест длился всего несколько минут. Протестующих быстро вытеснили силовики. Сами митингующие жалуются на якобы своевольные действия полиции.

Незадолго до старта в сети дискутировали, уместно ли проводить этот кинофестиваль квир-кино именно на Пасху. Организаторы отмечали, что даты проведения согласовываются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.

Напомним, что 18 апреля в Киеве избили военного. В сети появилось видео, где подростки наносят защитнику удары ногами и руками. Уже 19 апреля правоохранители задержали четырех несовершеннолетних нападающих.