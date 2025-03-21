В Україні очікується до +15 градусів: погода на вихідні
У суботу, 22 березня, в Україні буде тепло, вдень очікується +10+15 градусів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
За її словами, трохи свіжіше буде на крайньому сході та в прибережних районах, +9+12 градусів.
"Дощі завтра можливі на Сумщині та навколо Карпат. Проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода.Тому завтра можна гуляти, дихати хорошим весняним повітрям, гребтися у садках, на городах, клумбах і просто милуватися весною", - каже Діденко.
У неділю температура повітря також буде досить комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.
"Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю - без істотних опадів", - зазначила синоптик.
У Києві в суботу - без опадів, вдень до +14 градусів.
У неділю в столиці передбачається зниження температури повітря до +10+12 градусів, місцями пройде дощ.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цьогорічна весна буде теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.