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21 березня 2025, 17:55

В Україні очікується до +15 градусів: погода на вихідні

21 березня 2025, 17:55
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фото: з відкритих джерел
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У суботу, 22 березня, в Україні буде тепло, вдень очікується +10+15 градусів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За її словами, трохи свіжіше буде на крайньому сході та в прибережних районах, +9+12 градусів.

"Дощі завтра можливі на Сумщині та навколо Карпат. Проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода.Тому завтра можна гуляти, дихати хорошим весняним повітрям, гребтися у садках, на городах, клумбах і просто милуватися весною", - каже Діденко.

У неділю температура повітря також буде досить комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.

"Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю - без істотних опадів", - зазначила синоптик.

У Києві в суботу - без опадів, вдень до +14 градусів.

У неділю в столиці передбачається зниження температури повітря до +10+12 градусів, місцями пройде дощ.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цьогорічна весна буде теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.

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