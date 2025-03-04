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Синоптики попередили українців про погоду на середу, 5 березня. Опадів не очікується, але погода буде хмарна

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

За прогнозом синоптиків, 5 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. При цьому в Карпатах та на Закарпатті вночі та вранці прогнозують туман.

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу. Вдень буде від 9 до 14 градусів тепла. На Прикарпатті - до 17 градусів тепла, на сході та північному сході - від 4 до 9 градусів тепла.

"5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України, а нашу погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася з Західної Європи", - розповіли синоптики.

Що стосується Київської області, то синоптики попереджають про сильні пориви вітру - від 15 до 20 метрів на секунду (оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності). Це може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура повітря в області - від 0 до 5 градусів тепла, а вдень - від 9 до 14 градусів тепла. У столиці - від 3 до 5 градусів тепла, вдень - від 10 до 12 градусів тепла.