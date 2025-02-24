У столиці понад 170 будинків залишились без опалення: в чому причина

ілюстративне фото з відкритих джерел

У Голосіївському районі без тепла залишились 176 житлових будинків, дві поліклініки та 18 закладів освіти

Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі на просп. Академіка Глушкова виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню", - зазначили в компанії.

На час робіт призупинять теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на просп. Голосіївському. Зокрема у 176 житлових будинках, 2 поліклініках і 18 закладах освіти.

Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка Київтеплоенерго.

Роботи планують завершити за добу.

Нагадаємо, в понеділок, 24 лютого, у столиці утримується високий рівень забрудненості повітря. Через підвищення концентрації пилу киянам радять зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.