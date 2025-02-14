Свято культури та гастрономії: у Києві пройде Всеукраїнський Фестиваль "Місто Майстрів"

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15-16 лютого 2025 року в Києві, у Палаці Спорту, відбудеться Всеукраїнський Фестиваль "Місто Майстрів"

Про це пише онлайн-платформа Life.kyiv.ua, передає RegioNews.

Зазначається, що до столиці з'їдуться майстри українського народного мистецтва з усіх регіонів України. Вони покажуть свої роботи та розкажуть про секрети українського народного мистецтва.

"Фестиваль "Місто Майстрів" — це також яскравий представник хендмейд культури. На вас чекають різноманітні авторські солодощі, а також крафтові вироби для дому, моди та краси. Тут ви зможете придбати ексклюзивні прикраси, дизайнерські аксесуари, рушники, вишиванки та багато іншого", — розповідають організатори.

Для любителів смачної їжі на фестивалі буде фудкорт, де можна буде скуштувати найрізноманітніші страви. Від традиційних українських вареників та борщу до сучасних страв, що поєднують українські інгредієнти з міжнародними трендами.

Окрім того, на фестивалі пройде концерт народних колективів та Заслужених артистів України.

Вхід на фестиваль безкоштовний (Палац Спорту, пл. Спортивна, 1, фойє першого поверху).

Нагадаємо, український анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" отримав нагороду на престижному фестивалі у Франції.