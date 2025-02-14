Праздник культуры и гастрономии: в Киеве пройдет Всеукраинский Фестиваль "Город Мастеров"

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15-16 февраля 2025 года в Киеве, во Дворце Спорта, состоится Всеукраинский Фестиваль "Город Мастеров"

Об этом пишет онлайн-платформа Life.kyiv.ua, сообщает RegioNews.

В столице съедутся мастера украинского народного искусства из всех регионов Украины. Они покажут свои работы и расскажут секреты украинского народного искусства.

"Фестиваль "Город Мастеров" — это также яркий представитель хендмейд культуры. Вас ждут разнообразные авторские сладости, а также крафтовые изделия для дома, моды и красоты. Здесь вы сможете приобрести эксклюзивные украшения, дизайнерские аксессуары, полотенца, вышиванки и многое другое", — рассказывают организаторы.

Для любителей вкусной еды на фестивале будет фудкорт, где можно будет отведать самые разные блюда. От традиционных украинских вареников и борща до современных блюд, сочетающих украинские ингредиенты с международными трендами.

Кроме того, на фестивале пройдет концерт народных коллективов и Заслуженных артистов Украины.

Вход на фестиваль бесплатный (Дворец Спорта, пл. Спортивная, 1, фойе первого этажа).

Напомним, украинский анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" получил награду на престижном фестивале во Франции.