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13 грудня 2024, 15:10

"Блогерка" отримала 5 років тюрми за поширення даних про військові об'єкти в Чернівцях

13 грудня 2024, 15:10
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фото: Чернівецька обласна прокуратура
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Жительку Буковини засудили до п'яти років ув'язнення за розкриття інформації про військові об'єкти в Чернівцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Суд визнав жительку Чернівців винною у незаконному поширенні даних про розташування підрозділу Збройних сил України під час воєнного стану.

Як встановило слідство, 54-річна "блогерка" влітку 2023 року зафіксувала на відео місцезнаходження спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ. Пізніше вона оприлюднила ці матеріали на власному YouTube-каналі, а також розмістила відео на своїй сторінці в TikTok. Загалом відео переглянули 8600 осіб.

Прокурори в суді надали достатньо доказів, щоб підтвердити факт свідомого поширення інформації, що могла зашкодити обороноздатності України.

"Громадянку засуджено до 5 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.

війна прокуратура Чернівці ЗСУ соцмережі вирок інформатор блогер
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