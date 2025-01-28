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28 січня 2025, 19:25

Стали відомі подробиці стрілянини у центрі Києва

28 січня 2025, 19:25
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фото: поліція
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Стрілянина у Києві, про яку повідомили нещодавно у поліції, сталася у кафе "Завертайло" на Володимирській вулиці поблизу Софійського собору

Про інцидент розповіли на сторінці закладу в Instagram, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, стався інцидент за участі гостей.

"На жаль, одна зі сторін конфлікту вдалася до використання травматичної зброї. Постраждалий отримав незначні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - розповіли у закладі харчування.

Також зазначається, що у кафе наразі працює поліція та інші правоохоронні органи, тривають слідчі дії.

"Ситуація повністю контрольована. Та всім потрібно відійти від стресу. Особливо Булці, яка також була свідком інциденту", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, що Булка - це собака, яка присутня навіть на фото, раніше оприлюднених поліцією.



Нагадаємо, раніше у поліції повідомили про стрілянину в одному з кафе у центрі Києва. Внаслідок застосування травматичної зброї постраждав 68-річний чоловік. Стрільця розшукують правоохоронці.

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