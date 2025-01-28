фото: полиция

Стрельба в Киеве, о которой сообщили недавно в полиции, произошла в кафе "Завертайло" на Владимирской улице вблизи Софийского собора

Об инциденте рассказали на странице заведения в Instagram, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, произошел инцидент с участием гостей.

"К сожалению, одна из сторон конфликта прибегла к использованию травматического оружия. Пострадавший получил незначительные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - рассказали в заведении.

Также отмечается, что в кафе сейчас работает полиция и другие правоохранительные органы, продолжаются следственные действия.



"Ситуация полностью контролируемая. Но всем нужно отойти от стресса. Особенно Булке, которая также была свидетелем инцидента", - говорится в сообщении.

Очевидно, что Булка – это собака, которая присутствует даже на фото, ранее обнародованных полицией.





Напомним, ранее в полиции сообщили о стрельбе в одном из кафе в центре Киева. В результате применения травматического оружия пострадал 68-летний мужчина. Стрельца разыскивают правоохранители.