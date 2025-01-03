Атака на Печерський район Києва: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
У Печерському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На місці продовжують працювати десятки рятувальники, важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери.
"Зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м. будівельного сміття", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ "шахедами", уламки впали у двох районах. Внаслідок удару загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина, науковиця Олеся Сокур.
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