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Происшествие случилось днем 24 декабря в частном детском саду на Троещине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Двухлетний мальчик упал на лестнице и ударился головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Ребенка госпитализировали, сейчас он под наблюдением врачей.

В частном детском саду продолжаются первоочередные следственные действия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей работниками детсада. Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве врача частной клиники отправили за решетку из-за смерти младенца.