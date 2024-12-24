В Киеве во время движения загорелся автобус
Вечером, 24 декабря, в Киеве возник пожар и задымление в пассажирском автобусе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Речь идет об одном из автобусов, курсирующих по маршруту №73
Как отмечается в сообщении, пассажиры почувствовали запах гари во время движения. Водитель остановил автобус на Северном мосту.
Напомним, ранее во Львовской области возник пожар в вагоне пассажирского поезда.
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