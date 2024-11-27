В Киеве пьяный мужчина в полицейской форме угрожал пистолетом в кафе: его задержали
Происшествие случилось в одном из столичных кафе возле станции метро Минская. Мужчина, одетый в полицейскую форму, устроил конфликт с персоналом и угрожал оружием
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Фигурант сорился с работницей заведения, демонстрировал оружие и магазин с патронами. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.
Правоохранители установили личность нарушителя – это неоднократно судимый 45-летний местный житель. Мужчину задержали, во время обыска у него дома изъяли пистолет и форму, происхождение которых устанавливается.
В полиции подчеркнули, что никакого отношения к правоохранительным органам задержанный не имеет.
По данному факту возбуждены производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27-летний мужчина.
На следующий день правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека. Стрельцу сообщили о подозрении.