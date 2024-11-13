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Правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегальних гральних закладів, що працювали на території Києва

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Група ділків організувала мережу залів, де протиправно надавала доступ до азартних онлайн-ігор.

Правоохоронці провели 5 обшуків за місцями розташування незаконних закладів у різних районах столиці. Вилучили понад 90 комплектів комп’ютерної техніки, а також інше спеціалізоване обладнання та засоби, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині викрили мережу підпільних казино. У приміщеннях, облаштованих під гральні зали, та у домівках фігурантів провели обшуки.