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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Группа дельцов организовала сеть залов, где противоправно предоставляла доступ к азартным онлайн-играм.

Правоохранители провели 5 обысков по местам расположения незаконных заведений в разных районах столицы. Изъяли более 90 комплектов компьютерной техники, а также другое специализированное оборудование и средства, с помощью которых предоставлялся доступ к азартным играм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области разоблачили сеть подпольных казино. В помещениях, обустроенных под игровые залы, и домах фигурантов провели обыски.