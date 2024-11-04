Сильний вітер у Києві повалив дерева
У Києві спостерігається погода з сильним вітром, у районах міста фіксують падіння дерев
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на київські Telegram-канали та патрульну поліцію Києва.
Зокрема, у мережі публікують фото на відео наслідків негоди - вітер повалив дерева, пошкодив дахи та фасади будівель.
У патрульній поліції повідомили, що через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських, рух транспорту перекрито.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео моменту ДТП на Теремках. Автобус врізався у автомобілі, а потім у кіоск. Згодом стало відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.
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