У Києві 19-річний студент без оформлення працював вантажником і зламав ногу

фото: Київська міська прокуратура

Студент столичного університету підпрацьовував вантажником на меблевому підприємстві та зламав ногу. Директора меблевої компанії в Києві судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, керівник підприємства допустив до роботи в цеху 19-річного студента без укладання з ним жодних договорів, без проведення інструктажів та без здійснення належного контролю за працівником. Хлопець підпрацьовував вантажником.

"Під час виконання розвантажувальних робіт мдф-плита впала йому на ногу, у зв’язку з чим працівник отримав переломи правої гомілки, що належить до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості ", — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо директора меблевого підприємства скерували до суду. "Працедавцю" загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, жителю Києва, який вдарив собаку на вулиці, загрожує в'язниця.