У Києві 19-річний студент без оформлення працював вантажником і зламав ногу
Студент столичного університету підпрацьовував вантажником на меблевому підприємстві та зламав ногу. Директора меблевої компанії в Києві судитимуть
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За матеріалами слідства, керівник підприємства допустив до роботи в цеху 19-річного студента без укладання з ним жодних договорів, без проведення інструктажів та без здійснення належного контролю за працівником. Хлопець підпрацьовував вантажником.
"Під час виконання розвантажувальних робіт мдф-плита впала йому на ногу, у зв’язку з чим працівник отримав переломи правої гомілки, що належить до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості ", — йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт щодо директора меблевого підприємства скерували до суду. "Працедавцю" загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років.
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