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Станом на ранок понеділка, 16 вересня, рівень забрудненості повітря у Києві оцінюється як середній

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У Департаменті КМДА з захисту довкілля та адаптації до зміни клімату поінформували про ситуацію з забрудненістю повітря у різних районах Києва:

Пункти моніторингу якості повітря на правому березі:

вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 50 (середній рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

Пункти моніторингу якості повітря на лівому березі:

вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості).

вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості).

Радіаційний фон залишається у межах норми у всіх районах столиці.

Відстежувати оновлення щодо стану атмосферного повітря та радіаційного фону в Києві у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий.

Зазначимо, що якість повітря у Києві погіршилася увечері 15 вересня, імовірно, у зв'язку з пожежами в екосистемах на Київщині та через посушливу погоду з вітром.