У КМВА розповіли подробиці нічної атаки дронів на Київ

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч проти 16 вересня сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки російських БПЛА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними КМВА, ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована, зазначили в адміністрації.

Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці "майже два десятки" БПЛА ворога.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, вдень 15 вересня росіяни атакували Харків КАБами. У місті прогриміли вибухи. Повідомлялося, що російські війська вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки постраждав 41 житель Харкова.