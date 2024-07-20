Нічна атака дронами: росіяни поцілили по енергооб'єктах у трьох областях
Вночі 20 липня ворожі безпілотники атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях
Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Знеструмлювались промислові і побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини.
На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що в області без світла залишилися майже 3,8 тис. абонентів.
"У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували. У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700”, – написав Пронін.
Нагадаємо, вночі 20 липня сили ППО збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та один БПЛА невстановленого типу.