11:06  21 липня
В Одеському порту обвалилася складська будівля, загинув чоловік
13:42  21 липня
У Києві знову спалили автомобіль військових
11:35  21 липня
У Черкасах з вікна багатоповерхівки випала літня жінка
UA | RU
UA | RU
20 липня 2024, 10:53

Нічна атака дронами: росіяни поцілили по енергооб'єктах у трьох областях

20 липня 2024, 10:53
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вночі 20 липня ворожі безпілотники атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Знеструмлювались промислові і побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини.

На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що в області без світла залишилися майже 3,8 тис. абонентів.

"У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували. У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700”, – написав Пронін.

Нагадаємо, вночі 20 липня сили ППО збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та один БПЛА невстановленого типу.

війна окупанти атака дрон енергообʼєкт
15 липня 2024
На ВЛК медичний огляд не проводять – уся інформація про хвороби має бути у "HELSI". Юрист Катерина Аніщенко – про те, як відбувається ВЛК
16 липня спливають 60 днів, що були відведені, згідно із законом про посилення мобілізації, на оновлення військово-облікових даних усім військовозобов'язаним українцям. RegioNews поцікавився у юриста ...
12 липня 2024
Чому влада звільнить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля
В Офісі президента всерйоз думають про звільнення прем'єр-міністра. Хто його може замінити, наскільки реальною є трансформація Кабміну та яких призначень в уряді ще чекати найближчим часом
04 липня 2024
На зиму є три сценарії в енергетиці, і найгірший – світло даватимуть по 2-3 години. Експерт Юрій Корольчук – про стан української енергосистеми
Українці продовжують готуватися до прогнозованих масштабних відключень світла під час найближчого опалювального сезону. RegioNews поцікавився в експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчук...
28 червня 2024
Що буде з українськими чоловіками, які не оновлять дані до 16 липня
Все менше часу залишається у військовозобов’язаних до закінчення терміну, відведеного для оновлення військово-облікових даних. На всіх, хто цього все ж не встигне зробити, чекають неабиякі проблеми. R...
У Карпатах у 700 метрах від кордону знайшли виснаженого чоловіка, який хотів дістатися до Румунії
21 липня 2024, 15:02
У Тернополі майор застав дружину у готелі з коханцем і застрелив його, — ЗМІ
21 липня 2024, 14:33
У Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро
21 липня 2024, 14:01
У Києві знову спалили автомобіль військових
21 липня 2024, 13:42
У Дніпрі п'яна водійка на "Жигулях" протаранила три припарковані авто
21 липня 2024, 13:16
З'явилися фото нового російського дрона-камікадзе, який зумів непоміченим долетіти до Києва
21 липня 2024, 12:36
Укренерго послабило відключення світла вдень 21 липня
21 липня 2024, 12:04
У Черкасах з вікна багатоповерхівки випала літня жінка
21 липня 2024, 11:35
В Одеському порту обвалилася складська будівля, загинув чоловік
21 липня 2024, 11:06
Правоохоронці розпочали кримінальну справу через знесення садиби Зеленських у Києві
21 липня 2024, 10:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
На ВЛК медичний огляд не проводять – уся інформація про хвороби має бути у "HELSI". Юрист Катерина Аніщенко – про те, як відбувається ВЛК
Чому влада звільнить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Ольга Ярхо
Іван Примаченко
Всі блоги »