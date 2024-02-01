У Києві чоловік вдарив ножем знайомого, тепер йому загрожує 8 років в'язниці

Фото: chk.gp.gov.ua

У Києві чоловіки розпивали алкогольні напої, а потім почали сваритись через борг. Під час з’ясування стосунків, один з них декілька разів вдарив іншого ножем

Як пише RegioNews, про це повідомили столичні поліцейські.

Медики госпіталізували чоловіка з колото-різаним пораненням живота та множинними колото-різаними ранами ніг та рук. Оперативні працівники протягом години розшукали нападника. Слідчо-оперативна група вилучила знаряддя злочину – ніж й інші речові докази.

Нападником виявився 31-річний уродженець Луганщини, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує до восьми років в’язниці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві солдата ЗСУ Сергія Черненка засудили за п’яну бійку з патрулем.