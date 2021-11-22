У справі по привласненню 1,5 млн грн на "Київтеплоенерго" з'явився новий підозрюваний – СБУ

Фото: СБУ

Повідомлено підозру ще одному посадовцю КП "Київтеплоенерго", причетному до розкрадання коштів, виділених на ремонт аварійної ділянки тепломереж у столиці

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, передає RegioNews.

"За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ще одному чиновнику, причетному до привласнення посадовцями КП "Київтеплоенерго" 1,5 млн грн, виділених на ремонт аварійних тепломереж у столиці", - йдеться у повідомленні.

Ним, за даними СБУ, виявився помічник директора структурного підрозділу "Київські теплові мережі". Раніше, у жовтні цього року, було оголошено про підозру директору цього підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядники, які згідно договору, мали здійснити капремонт аварійної ділянки теплових мереж, регулярно завищували вартість та обсяги використаних матеріалів для будівельно-монтажних робіт.

"Однак, директор СП "Київські теплові мережі" та його заступник, як уповноважені особи, своїм підписом на актах виконаних робіт засвідчували достовірність цієї інформації. Це призвело до безпідставного перерахування у 2019 році бюджетних коштів у сумі 1,5 млн грн на рахунок підрядної організації", - підкреслили у СБУ.

Проведений аудит підтвердив завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання бюджетних коштів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Триває слідство для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.

Як повідомлялося, після обшуків у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в рамках розслідування у справі про розтрату коштів на ремонті теплових мереж повідомлено про підозру директору СП "Київські теплові мережі" та ексдиректору підрядної організації.