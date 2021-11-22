В деле по присвоению 1,5 млн грн на "Киевтеплоэнерго" появился новый подозреваемый – СБУ

Фото: СБУ

Сообщено подозрение еще одному должностному лицу КП "Киевтеплоэнерго", причастному к хищению средств, выделенных на ремонт аварийного участка теплосетей в столице

Об этом сообщает прессслужба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

"По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении еще одному чиновнику, причастному к присвоению должностными лицами КП "Киевтеплоэнерго" на 1,5 млн грн, выделенных на ремонт аварийных теплосетей в столице", - говорится в сообщении.

Им, по данным СБУ, оказался помощник директора структурного подразделения "Киевские тепловые сети". Ранее, в октябре этого года, было объявлено о подозрении директору этого предприятия.

Досудебным расследованием установлено, что подрядчики, которые согласно договору, должны были провести капремонт аварийного участка тепловых сетей, регулярно завышали стоимость и объемы использованных материалов для строительно-монтажных работ.

"Однако, директор СП "Киевские тепловые сети" и его заместитель, как уполномоченные лица, своей подписью на актах выполненных работ подтверждающих достоверность этой информации. Это привело к безосновательному перечислению в 2019 году бюджетных средств в сумме 1,5 млн грн на счет подрядной организации", - подчеркнули в СБУ.

Проведенный аудит подтвердил завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование бюджетных средств. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие для выявления всех причастных к сделке лиц.

Как сообщалось, после обысков в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования по делу о растрате средств на ремонте тепловых сетей сообщено о подозрении директору СП "Киевские тепловые сети" и ексдиректору подрядной организации.