В Киеве в ангаре с химвеществами произошел пожар

Фото: ГСЧС

В столице 21 ноября на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы, в ангаре с химическими веществами произошел пожар

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, пожар возник в металлическом ангаре размером 10х 20 м, в котором хранились химические вещества (перекись водорода, спирт, щелочи).

Во время тушения пожара, из ангара спасатели вынесли 21 канистру с дизельным топливом, тем самым предупредили разлив топлива и распространение огня на большую площадь.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается правоохранителями.

Как сообщалось, на киевском заводе многотонный станок упал на рабочих они погибли.