В Киеве в ангаре с химвеществами произошел пожар
В столице 21 ноября на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы, в ангаре с химическими веществами произошел пожар
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.
По данным ГСЧС, пожар возник в металлическом ангаре размером 10х 20 м, в котором хранились химические вещества (перекись водорода, спирт, щелочи).
Во время тушения пожара, из ангара спасатели вынесли 21 канистру с дизельным топливом, тем самым предупредили разлив топлива и распространение огня на большую площадь.
На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается правоохранителями.
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