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24 жовтня 2021, 15:39 1176

У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського на дорозі

24 жовтня 2021, 15:39 1176
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві водій мікроавтобуса не помітив та збив працівника поліції, який стояв на першій смузі руху транспорту 

Як передає RegioNews, про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Водій мікроавтобуса вирішив об'їхати тягучку по правій смузі, не знижуючи швидкості, але пізно помітив поліцейського і збив його", - йдеться в повідомленні.

Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру 45-річному іноземцю за розбійний напад на автозаправну станцію, з якої його нещодавно звільнили.

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