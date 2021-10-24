В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского на дороге

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В Киеве водитель микроавтобуса не заметил и сбил сотрудника полиции, который стоял на первой полосе движения транспорта

Как передает RegioNews, об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Водитель микроавтобуса решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости, но поздно заметил полицейского и сбил его", - говорится в сообщении.

Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему иностранцу за разбойное нападение на автозаправочную станцию, из которой его недавно уволили.