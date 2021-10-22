Травмована у Раді нардепка прокоментувала інцидент

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Народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устинова прокоментувала випадок з падінням їй на голову металевого засува

Як передає RegioNews, про це Устинова написала в Facebook.

За її словами, дверний засув розсік їй голову так, що було багато крові та піднявся тиск, тому довелося надавати медичну допомогу.

Чесно кажучи дуже пощастило, бо якби цей засув (важить десь 1,5 кг летів зверху) впав не пласкою поверхнею, а гострою все було б набагато гірше. Тепер МРТ завтра, крапельниця", - розповіла вона.

Раніше повідомлялось, що народна депутатка від фракції "Голос" травмувалася у Верховній Раді - їй на голову впав дверний засув.