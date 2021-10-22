Травмированная в Раде нардепка прокомментировала инцидент
Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова прокомментировала случай с падением ей на голову металлического засова
Как передает RegioNews, об этом Устинова написала в Facebook.
По ее словам, дверной засов рассек ей голову так, что было много крови и поднялось давление, поэтому пришлось оказывать медицинскую помощь.
Честно говоря очень повезло, потому что если бы этот засов (весит где-то 1,5 кг летел сверху) упал не плоской поверхностью, а острой все было бы гораздо хуже. Теперь МРТ завтра, капельница", - рассказала она.
Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Голос" травмировалась в Верховной Раде - ей на голову упал дверной засов.
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