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22 октября 2021, 15:39 165

Травмированная в Раде нардепка прокомментировала инцидент

22 октября 2021, 15:39 165
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова прокомментировала случай с падением ей на голову металлического засова

Как передает RegioNews, об этом Устинова написала в Facebook.

По ее словам, дверной засов рассек ей голову так, что было много крови и поднялось давление, поэтому пришлось оказывать медицинскую помощь.

Честно говоря очень повезло, потому что если бы этот засов (весит где-то 1,5 кг летел сверху) упал не плоской поверхностью, а острой все было бы гораздо хуже. Теперь МРТ завтра, капельница", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Голос" травмировалась в Верховной Раде - ей на голову упал дверной засов.

ВР медики парламент кровь депутаты

 
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