Травмированная в Раде нардепка прокомментировала инцидент

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова прокомментировала случай с падением ей на голову металлического засова

Как передает RegioNews, об этом Устинова написала в Facebook.

По ее словам, дверной засов рассек ей голову так, что было много крови и поднялось давление, поэтому пришлось оказывать медицинскую помощь.

Честно говоря очень повезло, потому что если бы этот засов (весит где-то 1,5 кг летел сверху) упал не плоской поверхностью, а острой все было бы гораздо хуже. Теперь МРТ завтра, капельница", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Голос" травмировалась в Верховной Раде - ей на голову упал дверной засов.