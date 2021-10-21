У Києві патрульний поліцейський потрапив під колеса мікроавтобуса
У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського
Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.
Інцидент стався на вулиці Луговій, біля ТРЦ Караван.
"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", - йдеться в повідомленні.
Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.
В обставинах події розбиралася слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині чоловік накинувся на поліцейських із вилами.
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