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21 жовтня 2021, 17:59 98

У Києві патрульний поліцейський потрапив під колеса мікроавтобуса

21 жовтня 2021, 17:59 98
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Фото з відкритих джерел
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У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Луговій, біля ТРЦ Караван.

"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", - йдеться в повідомленні.

Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

В обставинах події розбиралася слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині чоловік накинувся на поліцейських із вилами.

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