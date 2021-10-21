В Киеве патрульный полицейский попал под колеса микроавтобуса
В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на улице Луговой, возле ТРЦ Караван.
"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку правой полосой, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", - говорится в сообщении.
Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
В обстоятельствах происшествия разбиралась следственно-оперативная группа.
Напомним, недавно на Киевщине мужчина набросился на полицейских с вилами.
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