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В Киеве патрульный полицейский попал под колеса микроавтобуса
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21 октября 2021, 17:59 14

В Киеве патрульный полицейский попал под колеса микроавтобуса

21 октября 2021, 17:59 14
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Фото из открытых источников
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В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Луговой, возле ТРЦ Караван.

"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку правой полосой, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", - говорится в сообщении.

Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах происшествия разбиралась следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно на Киевщине мужчина набросился на полицейских с вилами.

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