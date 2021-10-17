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Упал с лестницы: в столице на даче нашли мертвым дипломата
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17 октября 2021, 18:21 1048

Упал с лестницы: в столице на даче нашли мертвым дипломата

17 октября 2021, 18:21 1048
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Фото из открытых источников
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В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительным данным, мужчина скончался после падения с лестницы в собственном доме. СМИ сообщают, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.

В дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно на Запорожье нашли повешенным бизнесмена, соучредителя компании "Олком".

Киев смерть дипломатия

 
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