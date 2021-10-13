В столице ночью из-за стиральной машинки горела квартира, погиб мужчина

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В Киеве в ночь на 13 октября на проспекте Науки, 18, что в Голосеевском районе, горела квартира в жилом доме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на столичное Главное управление ГСЧС.

Отмечается, что к спасателям сообщение о пожаре поступило 12 октября в 22:46. Они выяснили, что в ванной комнате в стиральной машине, возникло возгорание с распространением огня на коридор квартиры.

В 23:07 спасатели локализовали пожар на площади 5 кв. м, а в 23:12 - ликвидировали.

"Во время тушения возгорания был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина был в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры", - говорится в сообщении.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти человека установят правоохранители.

Напомним, утром 12 октября в Киеве на ул. Костельная, 2-в, что в Шевченковском районе, горела крыша жилого дома.