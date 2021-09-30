"Успішний Київ" виступає за негайний захист та надання охоронного статусу близько 300 об’єктам у столиці

Депутати міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" під час свого IV засідання підтримали ініціативу розширення на 274 об’єкти до переліку об’єктів XIX-XX століть, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Крім того, проєкт рішення, що раніше було затверджено Київрадою на пленарному засіданні 31.08.2021р. та стосувалося переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, "Успішним Києвом" будуть вноситися зміни. Голова об’єднання "Успішний Київ" Владислав Трубіцин впевнений, що в нинішньому вигляді цей проєкт рішення не буде працювати.

"Київ безповоротно втрачає старовинні споруди, які мають право на відродження та існування. Ні для кого не секрет, як сьогодні нещадно знищується наша історія, наша історична спадщина. Саме тому я пильно стежу та оперативно реагую на будь-які протиправні дії та захищаю право киян на свою історичну пам’ять. Потрібно розробити такий проєкт рішення, який дійсно буде захищати історичну спадщину Києва", - впевнений Владислав Трубіцин.

Окрім депутатів Київської міської ради до публічного обговорення були запрошені також громадські організації, активісти, правозахисники та юристи, архітектори та історики, що так само переймаються збереженням київської історії.

Дмитро Перов, юрист ГО "Мапа реновацій" та громадський активіст впевнений, що місцева влада має активно займатися захистом культурної спадщини не на словах, а реальними справами.

"Депутати Київради, як представники киян, повинні реагувати миттєво на повідомлення громади, коли починають руйнувати той чи інший історичний об’єкт. Якщо не реагувати сьогодні, то завтра вже може не бути чого рятувати та що потім зберігати", - запевняє Дмитро Перов.

Усього під охороною держави у місті Києві перебуває понад дві тисячі пам’яток. Частина з них руйнується під впливом природних і антропогенно обумовлених факторів ризику. Більшість же, особливо в центральній частині міста, знищується забудовниками, які під виглядом реконструкції руйнують будинки та зводять на їх місці черговий ЖК чи торговий центр.

Це перше публічне обговорення проблеми між депутатами Київради, що входять до міжфракційного об’єднання та громадськістю. Але в "Успішному Києві" обіцяють, що такі зібрання будуть регулярними, аби разом з громадою Києва шукати шляхи вирішення наболілих питань та зробити столицю комфортною та безпечною для життя містян.