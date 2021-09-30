"Успешный Киев" выступает за немедленное предоставление охранного статуса около 300 объектам в столице

Депутаты межфракционного объединения "Успешный Киев" во время своего IV заседания поддержали инициативу расширения на 274 объектах в перечень объектов XIX-XX веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. Кроме того, проект решения, который ранее был утвержден Киевсоветом на пленарном заседании 31.08.2021р. и касался перечня вновь выявленных объектов культурного наследия, "Успешным Киевом" будут вноситься изменения. Председатель объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын уверен, что в нынешнем виде этот проект решения не будет работать.

"Киев безвозвратно теряет старинные сооружения, имеющих право на возрождение и существования. Ни для кого не секрет, как сегодня беспощадно уничтожается наша история, наше историческое наследие. Именно поэтому я пристально слежу и оперативно реагирую на любые противоправные действия и защищаю право киевлян на свою историческую память. Нужно разработать такой проект решения, который действительно будет защищать историческое наследие Киева", - уверен Владислав Трубицын.

Кроме депутатов Киевского городского совета к публичному обсуждению были приглашены также общественные организации, активисты, правозащитники и юристы, архитекторы и историки, которые тоже активно занимаются сохранением киевской истории.

Дмитрий Перов, юрист ОО "Карта реноваций" и общественный активист уверен, что местные власти должны активно заниматься защитой культурного наследия не на словах, а реальными делами.

"Депутаты Киевсовета, как представители киевлян, должны реагировать мгновенно на сообщение общины, когда начинают разрушать тот или иной исторический объект. Если не реагировать сегодня, то завтра уже может не быть чего спасать и что потом сохранять", - уверяет Дмитрий Перов.

Всего под охраной государства в Киеве находится более две тысячи памятников. Часть из них разрушается под воздействием природных и антропогенно обусловленных факторов риска. Большинство же, особенно в центральной части города, уничтожается застройщиками, которые под видом реконструкции разрушают дома и возводят на их месте очередной ЖК или торговый центр.

Это первое публичное обсуждение проблемы между депутатами Киевсовета, входящих в межфракционное объединение и общественностью. Но в "Успешному Киеве" обещают, что такие собрания будут регулярными, чтобы вместе с общиной Киева искать пути решения наболевших проблем и сделать столицу комфортной и безопасной для жизни горожан.